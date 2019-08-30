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İzmir'de 30 Ağustos Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma törenleri ile başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma törenleri ile başladı. 30 Ağustos etkinlikleri, gün boyu devam edecek.


İzmir Valiliğinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanlığına atanan Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılım gösterdi. Törende, İzmir Valiliği, Ege Ordusu Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk anıtına bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. Marş okunduğu sırada Türk bayrakları göndere çekildi.

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