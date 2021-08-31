İzmir'de 30 Ağustos coşkusu gün boyu sürdü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları, İzmir'in ilçelerinde akşam saatlerine kadar sürdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de akşam saatlerine kadar devam etti. Resmi törenlerin ardından İzmir'deki ilçe belediyeleri de çeşitli etkinlikler düzenledi.

Buca'da Kurtalan Ekspres rüzgarı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Buca'da coşkuyla kutlandı. Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na Türk bayrakları ve meşalelerle kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından ünlü rock müzik grubu Kurtalan Ekspres grubu Bucalılarla buluştu. Alanda coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Kurtalan Ekspres, sevilen şarkılarını binlerce İzmirliyle birlikte seslendirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bağımsızlık meşalemizin sonsuza dek sönmeyeceğini ifade etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 99 yıl önce başlattığı mücadelenin, Türk milletinin içindeki inançla bu güzel günü getirdiğini belirten Başkan Kılıç, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizim varlık sebebimiz olan cumhuriyet, masa başında yapılan mücadelelerle değil; 26 Ağustoslarla, 30 Ağustoslarla, meydanlarda yapılan savaşlarla geldi. Öyle kolay kolay gitmez. Türk milleti, emperyalizme hiçbir zaman teslim olmadı. Bundan sonra da olmaz” diye konuştu.

Aliağa'da coşkulu 30 Ağustos

Aliağa'daki kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde Aliağa Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ‘Zafer Saygı Turu' ile devam etti. Korteje Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler ile Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler de eşlik etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan motosiklet ve bisiklet gruplarıyla bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşın ilgi gösterdiği sürüş etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Serkan Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak tura katılan gruplara keyifli sürüşler diledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden bisikletli ve motosikletli gruplar; Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, Sahil Bandı ve Avcı Ramadan Alanı güzargahında sürüş yaptı.

Selçuk'ta fener alayı ve konser

Selçuk'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve konser ile tüm kenti sardı. Atatürk anıtı önünden başlayan fener alayı, zafer coşkusunu kent sokaklarına taşıdı. Her yaştan Selçuklu; meşaleler, bayraklar ve Atatürk posterleriyle marşlar söyleyerek kent sokaklarında yürüdü. Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yarınların cumhuriyet ile olacağına inanan Selçukluları görüyorum bu akşam. Hepinizin ayağına sağlık. Nasıl güzel görünüyorsunuz bir bilseniz. Çocuklarınızı da alıp gelmişsiniz. En önlerdeydi çocuklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Gelecekte umut var demek. Atatürkçü gelecek asla engellenemez demek. O çocukları yetiştiren ailelere kurban oluruz” dedi.

Balçova'da Cenk Bosnalı konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Balçova Belediyesinin düzenlediği Cenk Bosnalı konserinde bir araya gelen Balçovalılar, zeybeklerin gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde bayramlarını kutladı. Çim konser alanındaki vatandaşlara seslenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz şunu çok iyi biliyoruz; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bugün bağımsız bir cumhuriyetimiz olmayacaktı. Özgür bir ülkede yaşayamayacaktık. Ezan sesimizi duymayı da, kültürümüzü yaşatmayı da o kahramanlara borçluyuz. O yüzden biz cumhuriyetimize, cumhuriyetimizin değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden bağlıyız. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nda kaybeden değil kazanan taraftayız” sözlerine yer verdi.