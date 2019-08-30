İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı; Torbalı, Tire, Aliağa ve Urla'da büyük coşkuya sahne oldu.

Torbalı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97.yıl dönümü büyük coşku ile kutlandı. Yeni Kaymakam Ercan Öter'in henüz ilçeye gelmemesi nedeniyle vekaleten Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin öncülüğünde gerçekleşen tören Atatürk Meydanında başladı. İlçe protokolünün tam kadro hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu ve meydandaki Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Öğrenciler tarafından şiir ve halk oyunu gösterilerinin sergilenmesinin ardından Torbalı Kaymakamlığına vekaleten Bahri Tiryaki, Torbalı Garnizon Komutanlığı adına Astsubay Üstçavuş Süleyman Antepli ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur Atatürk Meydanında tebrikleri kabul etti.

Gaziler ve vatandaşlarla birlikte bir çay ocağında kahvaltı yapan Kaymakam Tiryaki ve Başkan Uygur daha sonra Belediye Meydanında Torbalı Belediyesi tarafından organize edilen kutlama programına geçti. Torbalı Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi sonrası sona eren kutlama programı akşam saatlerinde devam edecek.

Tire'de coşkulu kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tire'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Tire Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde başlayan tören Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile devam etti. Zafer Bayramı programı Cumhuriyet Meydanında Tire Kaymakam Vekili Ekrem İnci'nin Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkan Vekili Asteğmen Alim Taşdan yaptı. Programda Kutsan Anadolu Lisesi öğrencisi Sevgi Gümüş ve Kardelen Korkmaz da şiirler okudu.

Anıttaki törenin ardından resmi bayramlaşma törenine Kaymakamlık makamında devam edildi. Bayramlaşma töreninde Tire Kaymakam Vekili Ekrem İnci ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran tebrikleri kabul etti. Bayramlaşma törenine, tüm kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Urlalılardan yoğun ilgi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Urla Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Karabalık, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Urlalılar katıldı.

Binbaşı Yavuz Polat'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Yıldız Tepe Şehitliğinde devam eden tören, Urla Kaymakamlığında gerçekleştirilen tebrikat kabulü ve kokteyl ile son buldu.

Aliağa'da şehitlik ziyareti yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri İzmir'in Aliağa ilçesinde de coşkuyla düzenlendi. Kutlama törenine Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, daire amirleri, askeri erkan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Aliağa Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi.

Tören programı, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun'un kaymakamlık makamında tebrikatı kabul etmesiyle devam etti. Program şehitlik ziyareti ile son buldu.