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İzmir'de 33 bin litreden fazla sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burnu web ve Konak ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleşen baskınlarda 5 ayrı adreste toplam 33 bin 600 litre sahte etil alkol ve etil alkol ambalajında kullanılan etiket ele geçirildi.


Öte yandan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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