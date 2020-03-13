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İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 34 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 34 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik ekipleri, 12 Mart saat 08.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edildi.


Ekipler tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 Kongo, 11 Somali, 4 Suriye ve 2 orta Afrika uyruklu olmak üzere 34 sığınmacı kurtarıldı.

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