İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi'nde bulunan sahilden bir grup düzensiz göçmenin Dikili Körfezi'ne doğru açıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen düzensiz göçmenleri yakaladı. Ekipler, lastik bottaki Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu toplam 35 göçmeni kendi botlarına aldı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.