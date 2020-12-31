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İzmir'de 365 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir’de tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi işletmelerde jandarma tarafından yapılan aramalarda, 365 litre sahte içki ve 18 bin adet makaron içine kıyılmış filtreli sigara ele geçirildi.

İzmir'de tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi işletmelerde jandarma tarafından yapılan aramalarda, 365 litre sahte içki ve 18 bin adet makaron içine kıyılmış filtreli sigara ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının önlenmesi kapsamında tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi işletmelere yönelik diğer iller ile eş zamanlı kontrol faaliyeti yürüttü. Dikili'nin Demirtaş Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 350 litre sahte alkollü içki, 2 adet distilasyon cihazı, Kemalpaşa ilçesi Sarılar, Yeni ve Kazımpaşa mahallelerinde de LA., E.Ş. ve D.T. isimli şahısların işletmelerinde 15 litre sahte alkollü içki, 18 bin adet makaron içine kıyılmış filtreli sigara ele geçirildi.

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