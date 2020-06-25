İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 37 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey açıklarında lastik bir botla bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu bölgeye intikal eden ekipler, 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca 1 adet bot ve 1 adet bot motoru ekipler tarafından ele geçirildi.


İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.