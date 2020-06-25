İzmir'de 37 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey açıklarında lastik bir botla bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu bölgeye intikal eden ekipler, 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca 1 adet bot ve 1 adet bot motoru ekipler tarafından ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.