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İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme'ye bağlı Karaada'nın kuzeyinde kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 37 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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