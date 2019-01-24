İzmir'de 38 yıl, Manisa'da 74 yıl sonra yağış rekoru

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güzelyalı'ya, 2019'un ocak ayında toplam metrekareye 299,3 kilogram yağış düşerken, yağışlar, son 38 yılın en yağışlı ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji, aynı şekilde Manisa'da da, metrekareye 309,6 kilogram yağış düştüğünü, son 74 yılın en yağışlı ocak ayı olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir ve Manisa'da yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, İzmir ve Manisa'daki ocak ayındaki yağışlarla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı.

Meteoroloji, İzmir Güzelyalı'da metrekareye 299,3 kilogram yağış düştüğünü ve yağışların, son 38 yılın en yağışlı ocak ayı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. 1981 yılı ocak ayındaki toplam yağış miktarında ise metrekareye 337,8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Manisa'da 74 yıl sonra bir ilk

Son günlerde en çok yağış alan illerden Manisa'da da metrekareye 309,6 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Bu yağışların, son 74 yılın en yağışlı ocak ayı olduğu kaydedildi. Manisa'da, 1945 yılındaki ocak ayında ise metrekareye 398,7 kilogram yağış düştüğü hatırlatıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölgede yağışların 28 Ocak 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde 28 Ocak 2019 tarihine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; yarın (25 Ocak 2019) Kıyı Ege'de, Cumartesi (26 Ocak 2019) Güney Ege kıyılarında (İzmir dahil), yerel olarak olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Bölge genelinde, yarın ve cumartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir."