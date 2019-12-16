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İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerinde durdurdukları iki araç içerisinde 39 düzensiz göçmen yakaladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerinde durdurdukları iki araç içerisinde 39 düzensiz göçmen yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise gözaltı işleminin ardından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri 35 Y 4975 ve 35 BFT 17 plakalı araçları durdurdu. Durdurulan araçtan ise 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen göçmen çıktı. Olayda kullanılan araç içerisinde ise bot, bot motoru, şişme pompası ele geçirildi. Göçmenlerin bulunduğu araçlara öncülük yapan 34 SG 1714 plakalı araç ve organizatör olduğu değerlendirilen 6 zanlı, ekiplerce yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan İ.A., H.B., E.B., E.L.Ç., E.Ç. ve B.S., jandarmada işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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