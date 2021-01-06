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İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde 4.

İzmir'in Buca ilçesinde 4. katta bulunan balkondan yere düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay dün saat 21.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Selma E. (36) isimli iki çocuk annesi kadın, bir anda dengesini kaybederek, 4. kattaki balkondan beton zemine düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla İzmir Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selma E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın olduğu esnada Selma E.'nin iki çocuğunun da evde olduğu iddia edilirken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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