İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde dün meydana gelen 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hatalı sollama yaparak kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Aysel S. (53) tutuklandı.

Kaza, dün sabah 9.00 sıralarında Bergama ilçesinde Yerlitahtacı Mahallesi Bergama-Kozak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama istikametinden Yukarıbey istikametine doğru gitmekten olan Aysel S. idaresindeki 35 L 6512 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki 35 F 9896 plakalı kamyonu sollamak istedi. Karşı istikametten gelen Cemal Vahaplar (36) idaresindeki 35 VNN 46 plakalı işçi servisini gören Aysel S., sollama yapmaktan vazgeçti. Ancak içinde işçiler de olan serviste sürücü Cemal Vahaplar, frene bastı. Yolun yağışlı ve kaygan olmasından dolayı işçi servisi, karşı şeride geçerek kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon şoförü İsmail Ökemen, işçiler Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak ve vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız kaza yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralanan 2'si yabancı uyruklu 8 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan çalışmada Bergama Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı trafik timleri, çevrede bulunan kameralar sayesinde 35 L 6512 plakalı araç sürücüsü Aysel S.'nin kazaya neden olduğunu tespit etti. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen Aysel S., Bergama Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yenişakran Kapalı Cezaevine konuldu.