İzmir'de 4 partide 29 kadın aday

Genel seçimlere sayılı günler kala, siyasi partilerin İzmir'deki milletvekili aday listeleri de belli oldu. İzmir'de AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin listelerinde toplam 29 kadın milletvekili adayı yer aldı.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere geri sayım başladı. Siyasi partiler, milletvekili adayı listelerini belirledi. İzmir'de de dikkat çeken pek çok isim, partilerin aday listelerinde yer aldı. İzmir'de 4 partinin kadın milletvekili aday sayıları 29 oldu.

AK Parti'de 5 kadın aday

AK Parti İzmir'de 1. ve 2. bölgelerde 5 kadın milletvekili adayı bulunuyor. 1. bölge 3. sırada Şebnem Bursalı ve 14. sırada Hatice Yıldız Karataş, 2. bölgede 3. sırada Ceyda Bölünmez Çankırı, 7. sırada Dilek Yıldız Büyükdağ ve 10. sırada Gülşen Gezici yer aldı.

CHP'de 12 kadın aday

CHP İzmir'de 1. ve 2. bölgelerde 12 kadın aday bulunuyor. 1. bölge 3. sırada Sevda Erdan Kılınç, 6. sırada Seda Kaya Ösen (DEVA), 10. sırada Güldem Atabay, 11. sırada Şahbal Aras, 12. sırada Fulya Akçay, 14. sırada Birgül Değirmenci, 2. bölgede 1. sırada Gökçe Gökçen, 8. sırada Hacer Fogo, 9. sırada Esin Doğan Metin, 11. sırada Emine Helin Kınay, 12. sırada Ayten Gülsever, 13. sırada Nurşen Balcı yer aldı.

İYİ Parti'de 8 kadın aday

İYİ Parti'de 1. ve 2. bölgelerde 8 kadın milletvekili adayı bulunuyor. 1. bölge 4. sırada Ülkü Doğan, 6. sırada Figen Yıldırım, 10. sırada Gizem Albaş, 14. sırada Gülşah Sakar, 2. bölge 3. sırada Arzu Yıldırım, 6. sırada Müjde Harput Apak, 8. sırada Yeliz Çulha, 12. sırada Nazlı Buket Karasu yer aldı.

MHP'de 4 kadın aday

MHP İzmir'de 1. ve 2. bölgelerde 4 kadın milletvekili adayı bulunuyor. 1. bölge 6. sırada Sıdıka Topal, 9. sırada Nihal Baş, 12. sırada Hülya Aykaç, 2. bölge 4. sırada Ayşegül Ekşi yer aldı.

4 partinin 1. ve 2 . bölgelerde toplam milletvekili adayı sayısı 112. 29 kadın milletvekili adayı sayısına karşılık 83 erkek milletvekili adayı bulunuyor.