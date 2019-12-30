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İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, devriye görevi icra eden Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ile Uzunkuyu Jandarma Karakol ekipleri, Çeşme otobanı Tatar mevkisinde ormanlık arazi içerisinde düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde 27'si Afganistan, 5'i Suriye, 6'sı Kongo ve 2'si de Eritre uyruklu olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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