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İzmir'de 42 göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 sığınmacı yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Maydanoz Koyunda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri fark etti. Farklı uyruklu 42 göçmen, bot ile kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan 42 yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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