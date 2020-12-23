İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliye dava

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli hakkında “kasten orman yakmak” suçundan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilerek ancak ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Olayın ardından, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi ve E.Y.'yi (51) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, yaklaşık 2 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çile Mahallesindeki kapalı durumdaki restoranın yakınında 2 Ağustos'ta başlayan ve 430 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin iddianame hazırlandı. Şüpheli ile görgü tanıklarının beyanlarına yer verilen iddianamede, ifadesinde ailesiyle sahilde kampta kaldığını, daha önce konakladığı restorana zaman zaman duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiğini belirten E.Y.'nin, 2 Ağustos'ta ise kesinlikle burayı kullanmadığını ve o gün buranın yakınına varmadan döndüğünü, yangınla ilgisinin bulunmadığını iddiaları yer aldı.

İddianamede, Menderes Belediyesinde görevli bir tanığın, yangının çıkış noktasında beyaz giysili birisini gördüğünü ifade ettiği vurgulandı. Diğer tanıkların da yangından bir süre önce restorana doğru ilerlerken gördükleri hafif ticari aracı, daha sonra buradan hızla dönerken fark ettiklerini, söz konusu aracın şüpheliye ait olduğunu daha sonra öğrendiklerini belirttikleri de iddianamede yer aldı.

“Çöpleri yakarak kasten yangına sebep oldu”

İddianamenin son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin yangının çıkış noktasına kadar gitmediğine yönelik savunmasının bilgi sahibi beyanları ve kamera görüntüsü ile çeliştiği, bu anlamda savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı, dolayısıyla olay günü şüphelinin restoranın yanında bulunan çöpleri yakarak kasten orman yangınına sebep olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği değerlendirildiğinden, şüphelinin işlediği suçtan ötürü cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/4. Maddesi gereğince şüphelinin, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.