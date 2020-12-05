İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 3 Aralık saat 08.00'da, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.


Ayrıca 4 Aralık saat 06.00'da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 adet can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği bilgisini alarak harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından 19 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.


Karaya çıkartılan 44 düzensiz göçmen sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.