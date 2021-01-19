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İzmir'de 45 kişiye kumar baskını: 291 bin TL para cezası kesildi

İzmir’in Bornova ilçesinde, iki farklı adrese yapılan kumar baskınında, tombala oynarken suçüstü yapılan 45 kişiye 291 bin 316 TL para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki farklı adrese yapılan kumar baskınında, tombala oynarken suçüstü yapılan 45 kişiye 291 bin 316 TL para cezası uygulandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde iki farklı adrese kumar baskını yaptı. Eğridere Mahallesi'nde işletmeciliğini E.E'nin yaptığı yere düzenlenen operasyonda, 19 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynarken suçüstü yakalandı. 19 kişiye; sigara içmek, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından 161 bin 82 TL para cezası uygulandı. İşletme sahibi E.E ile çalışanlar G.K ve M.C.B. şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kumar oynarken yakalanan M.K'nın GBT sorgusunda ise “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.



Bir baskın daha


Öte yandan Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'nde işletmeciliğini A.T isimli şahsın yaptığı umuma açık yerde yine kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yaptığı baskında yine 26 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Şahıslara 130 bin 234 TL para cezası kesildiği belirtildi. İşletme sahibi A.T ve çalışanlar İ.Ç ve İ.H.K, şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


İki operasyonda ise 45 kişiye toplamda 291 bin 316 TL para cezası uygulandığı, kumar oynanılan materyallere ise el konulduğu ifade edildi.

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