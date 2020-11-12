İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesinde 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bademli açıklarında can salı içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bot içerisindeki 24 kişi kurtarıldı.


Ayrıca, Madra Çayı açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu,  lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, bottaki 22 kişiyi karaya çıkardı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.