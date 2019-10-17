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İzmir'de 46 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 00.32'de, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme'nin Top Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 46 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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