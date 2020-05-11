İzmir'de 484 sağlık çalışanı virüse yakalandı

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de toplam 484 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı belirtildi.

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan bilgilendirmede, İzmir'de bu zamana kadar korona virüse yakalanan sağlıkçıların güncel sayısı açıkladı. Buna göre, 152 hekim, iki diş hekimi, hemşire-ebe-sağlık memuru alanında 154 kişi, 16 tıbbi sekreter, 88 personel, 26 teknisyen, 30 memur, altı eczacı, iki psikolog, beş güvenlik görevlisi, bir şoför ve iki mühendis olmak üzere toplam 484 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı.