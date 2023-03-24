İzmir'de 486 aday adayından 114'ü kadın

İzmir'de bulunan 4 siyasi partide, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan kadın aday sayıları da dikkat çekti. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'de toplam aday aday sayısı 486 olurken, kadın aday adayı sayısı ise 114'te kaldı.

İzmir'de bulunan siyasi partilerde, yaklaşan genel seçimler öncesi milletvekili aday adaylığı başvuru telaşı yaşanıyor. AK Parti İzmir'de toplam 202 kişi milletvekili olmak için aday adayı olurken, bu 202 kişi arasındaki 44 isim ise kadın aday adaylardan oluşuyor. 210 ismin aday adaylığı başvurusu yaptığı CHP İzmir'de ise 54 isim kadınlardan oluştu. İYİ Parti'de, 7'si kadın 28 aday adayı başvuru yaptı. MHP'de de 9'u kadın 46 aday adayı başvuruda bulundu.