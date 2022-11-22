İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 5 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Kasım saat 22.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisinde bulunan 5 düzensiz göçmeni kurtardı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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