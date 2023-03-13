İzmir'de 5 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 5 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 5 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Mart günü saat 06.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 5 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.