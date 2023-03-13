İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de 5 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 5 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 5 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Mart günü saat 06.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 5 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.