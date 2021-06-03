İzmir'de 5 ilçede uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

İzmir'in Beydağ, Bergama, Foça, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bergama, Foça, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlar düzenledi. Jandarma Narkotik timleri, drone ve narkotik köpekleriyle desteklenen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 756 kök kenevir bitkisi ve 27 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili O.B., V.C., H.B., S.K., M.K. ve M.T. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.