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İzmir'de 5 ton kaçak akaryakıta el konuldu

İzmir’in Bornova ilçesinde ihbar üzerine bir depoya baskın yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burada tespit ettikleri 5 bin 50 litre kaçak fuel-oil akaryakıta el koydu.

İzmir'in Bornova ilçesinde ihbar üzerine bir depoya baskın yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burada tespit ettikleri 5 bin 50 litre kaçak fuel-oil akaryakıta el koydu.


Edinilen bilgiye göre, Gökdere Mahallesi Gökdere Caddesi'nde bir depoda akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreste çalışma yaptı. Depo önünde karışım akaryakıt ürünlerinin olduğu ve bu ürünlerin faturasız satışının yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, alınan arama ve elkoyma kararı üzerine depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada tespit edilen 5 bin 50 litre kaçak fuel-oilakaryakıt ürününe el konuldu.


Olayla ilgili, şüpheli Osman Z. isimli şahısla ilgili işlem yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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