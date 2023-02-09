İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 50 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Şubat saat 16.25 sıralarında Foça ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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