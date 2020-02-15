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İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.40'ta, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.


Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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