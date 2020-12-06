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İzmir'de 52 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde etil alkol ile içki yapmaya çalışan çocuğun alkol malzemelerini ilçede faaliyet gösteren bir tekel firmasından aldığını öğrenen polis, tekel bayisine baskın yaptı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde etil alkol ile içki yapmaya çalışan çocuğun alkol malzemelerini ilçede faaliyet gösteren bir tekel firmasından aldığını öğrenen polis, tekel bayisine baskın yaptı. Baskında 52 litre etil alkol ile 303 adet votka ve rakı yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde kaldırımda oturan 18 yaşından küçük bir çocuğun etil alkol ile votka yaptığını gören polis, etil alkolü ilçede faaliyet gösteren tekel bayii sahibi M.K'den aldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan talimat doğrultusunda söz konusu iş yerinde yapılan aramada toplam 52 litre etil alkol ve 303 adet votka ve rakı yapımında kullanılan anason kiti ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen M.K'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

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