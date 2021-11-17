İzmir'de 6 kişinin yaralandığı yol verme kavgasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 6 kişinin silah ve bıçakla yaralandığı iki grubun yol verme kavgasıyla ilgili, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Ülkü Mahallesi 830 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Veysi D. (17), sokakta seyir halinde olan Yasin T.'nin aracının önünü kesti. Bunun üzerine ‘yol verme' nedeniyle çıktığı ile sürülen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahısların birbirlerine silahla ve bıçakla saldırması sonucu İbrahim Halil T., Murat T. ve Ahmet Ç., vücutlarına isabet eden mermiler ile Yasin T., Ahmet B. ve Özkan D. ise aldıkları bıçak darbesi sonucu kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ambulans ile bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

2 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 şüphelinin olaya karıştıklarını belirlerken, E.D. ve A.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.