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İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton etil alkol ile çeşitli içki türlerine ait bin paket kit ele geçirdi.

İzmir'de buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton etil alkol ile çeşitli içki türlerine ait bin paket kit ele geçirdi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Perşembe sabahı, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesinde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı üretilen 6 ton etil alkol, çeşitli içki türlerine ait bin paket kit, çok miktarda alkollü içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit ele geçirildi.


Polis olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

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