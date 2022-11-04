İzmir'de 62 artçı sarsıntı meydana geldi

Merkez üssü İzmir Buca'da saat 03.29'da meydana gelen depremin ardından İzmir'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce Buca Hasanağa Parkı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi, ardından da AFAD'da toplantı yaptı. Toplantıda, en büyüğü 2.7 olmak üzere 62 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

İzmirliler, saat 03.29'da meydana gelen depremle sarsıldı. Merkez üssü Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmirliler sokağa döküldü, 2 kişi panikle balkonlarından atlayarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, toplam 31 kişi hastaneye başvurdu. Deprem nedeniyle Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Camii'nin de minaresi yıkıldı. Haberi alır almaz İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da caminin olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra Bucalı vatandaşların toplandığı Hasanağa Parkı'na geçti. Burada özellikle genç ve çocuklarla sohbet eden Bakan Soylu'nun bir sonraki durağı İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) oldu. Burada Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan detaylı bilgi alan Bakan Soylu'nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yer aldı.

62 artçı sarsıntı meydana geldi

Tatar, “İzmir il sınırları içerisinde 17 tane tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 tane artçı sarsıntımız var. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7 ama şu bir gerçek; özellikle 4.9 veya 5.0 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında 4.0 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı beklenebilir. Bu aşamadan sonra özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer bizim yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye'de yaklaşık 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor. Bugünkü depremde İzmir civarında aktif 17 fayı dikkate aldığımızda son derece olağan karşılanması gereken bir deprem. Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stokuna dikkat ederek hareket etmemiz önem taşıyor. Bu büyüklükteki bir ana şoktan sonra 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı bekleyebiliriz” dedi.

Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.