İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 65 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme'nin Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 44 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre, 3 Somali ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 65 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.