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İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için tek kişilik banklar

İzmir’de Konak Belediyesi, ilçedeki parklara pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlar için iki metrelik aralıklarla tek kişilik banklar yerleştirdi.

İzmir'de Konak Belediyesi, ilçedeki parklara pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlar için iki metrelik aralıklarla tek kişilik banklar yerleştirdi.


Konak Belediyesi, ilçedeki parkları bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez 10 Mayıs 2020 Pazar günü saat 11.00'de evlerinden çıkabilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor. Parklarda, özellikle ileri yaştan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıldı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan tek kişilik banklar, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak iki metrelik aralıklarla yerleştirilen banklar, Konak parklarında ‘bank'sal mesafe dönemini de başlattı.



İlk aşamada 4 parka 100 adet


Bankların yerleştirildiği ilk park Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı oldu. Uygulamanın; Kılıçreis İhsan Alyanak, Mehmet Ali Akman ve Teğmen Ali Rıza Akıncı parklarıyla devam edeceği, pazar gününe kadar 4 parka, 100 adet tek kişilik bank yerleştirileceği ifade edildi. Uygulamanın ardından da aşama aşama Konak'ın tüm parklarına yayılacağı belirtildi.



Maske ve uzaklık uyarısı


Pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara seslenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmesini istedi. Batur, “65 yaş üstü hemşehrilerimiz pazar günü 4 saat sokağa çıkabilecek ve evlerinden yürüme mesafesinde uzaklaşabilecek. Daha çok parklara gelmek isteyeceklerini biliyoruz. Biz de önlem olarak, özellikle sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda onlara destek olmak amacıyla, parklarımıza tek kişilik banklar yerleştiriyoruz. Böylece hemşehrilerimizi belirli bir sosyal mesafede tutmuş olacağız. Lütfen sizler de kendinize dikkat edin. Unutmayın ki, virüs yok olmadı, hâlâ aramızda” dedi.


Batur, parklardaki oyun grupları ve spor aletlerinin her hafta düzenli olarak dezenfekte edildiğini de sözlerine ekledi.

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