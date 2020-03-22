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İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde pazar yerine girmeye çalışan 65 yaş üstü vatandaşlar, polis ve bekçinin ikazları üzerine geri döndü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde pazar yerine girmeye çalışan 65 yaş üstü vatandaşlar, polis ve bekçinin ikazları üzerine geri döndü.


Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bazı vatandaşlar yasağa uyup sokağa çıkmazken, bazıları da yasağa rağmen sağlıklarını riske atarak soluğu dışarıda aldı. Bayraklı Tepekule Mahallesi'nde bulunan bir pazar yerinin girişini tutan polis ve bekçiler, pazara girmeye çalışan yaşlı vatandaşları geri çevirdi. Pazar yeri girişinde bulunan polis ve bekçi, 65 yaş üstü vatandaşlara ekip arabasından siren ve anons ile uyarı yaparak, evlerine dönmeleri konusunda çağrıda da bulundu.

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