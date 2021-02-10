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İzmir'de 7'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 7’inci kattan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 7'inci kattan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay; saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi 1609 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Okay Coşar (32), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13 katlı bir apartmanın 7'inci katından, sitenin bahçesine düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Coşar, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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