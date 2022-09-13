İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir araçta yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 223 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan İzmir'e satış için getirilen tarihi eserlerin bulunduğu bir panelvan aracı tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracın Gaziemir ilçesinde olduğu belirlendi ve operasyon için harekete geçildi. Durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 adet sikke, 3 adet yüzük parçası ve 26 adet obje olmak üzere toplam 8 bin 223 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

4 şüpheli gözaltında

Öte yandan, olayla ilgili G.A., Y.S., M.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.