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İzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.


Seferihisar'ın Sığacık açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, bota operasyon düzenledi. Yakalanan bot içerisinde 8 Afganistan uyruklu 7 erkek ve 1 kadın düzensiz göçmen yakalandı. 8 düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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