İzmir'de 8 okula tahliye kararı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi'nin 22.02.2023 tarihinde Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu'nun (A Blok) aynı tarihte Hasbi Şengül İlkokulu'na (B Blok), yine aynı tarihte 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli Sasalı İlkokul/Ortaokulu'nun Kaklıç İlkokulu/Ortaokulu'na, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu'nun yarın itibariyle Reha Necla Midilli İlkokulu'na, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu'nun yarın itibariyle Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokulu'na” taşınacağını açıkladı.

Köşger, paylaşımının devamında, “10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu'nun yarın itibariyle Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'na, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi'nin İbrahim Polat – Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşındığı ve 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun (1-2 Kademe) 22.02.2023 tarihinde Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokulu'na” taşınacağını belirtti.