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İzmir'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, yılbaşının da dahil edilmesiyle uygulanmaya başlanılan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir'de işlek caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.


İçişleri Bakanlığı'nca korona virüsü tedbirleri kapsamında, yılbaşının da dahil edilmesi ile birlikte 31.12.2020 saat 21.00'de başlayan ve 80 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, özellikle kentin en işlek caddelerinde araç trafiğinde yoğunluk oluştururken, işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar da otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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