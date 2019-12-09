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İzmir'de 80'i çocuk 216 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 80’i çocuk 216 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 80'i çocuk 216 düzensiz göçmen yakalandı.


Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik personeli tarafından tespit edilen 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 126 düzensiz göçmen (49 erkek, 30 kadın, 47 çocuk) yakalandı.


Çeşme ilçesi Karaburun ve Karaada açıklarında da 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı ekipleri hareketlendirdi. Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen (38 erkek, 19 kadın, 33 çocuk) yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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