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İzmir'de 82 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Karaburun açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince 4 Ağustos saat 08.00'da Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 sığınmacı kurtarıldı. Ayrıca 5 Ağustos saat 05.40'da, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiğine yönelik alınan ihbarın ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 40 sığınmacı kurtarıldı.



Karaya çıkartılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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