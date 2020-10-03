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İzmir'de 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ve Tire ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "yasa dışı ekim" yaptığı belirlenen 3 kişinin evlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde narkotik arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.A., Ö.Ç. ve Ü.Ç. isimli şüphelilerin adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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