İzmir'de 87. Türk Dil Bayramı kapsamında özel etkinlik

Türk Dil Bayramını Dil Derneği İzmir Şubesiyle birlikte 'İzmir Türkçe Günleri' adı altında kutladı. Etkinlikler kapsamında verilen Türkçe'ye Emek Ödülünü ise Dr. Hidayet Sayın ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı aldı.

Türk Dil Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi. Dil Derneği İzmir Şubesiyle birlikte 'İzmir Türkçe Günleri' adı altında düzenlenen etkinliklere çok sayıda kişi katıldı. Türkçe'ye Emek Ödülünü ise Dr. Hidayet Sayın ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı aldı. Ödüller, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur tarafından verildi.

Konak Belediyesinin, Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen İzmir Türkçe Günlerinin 16.'sını düzenlemekten büyük bir gurur duyduğunu dile getiren Batur, "Onlarla daima dayanışma içinde olmak bizi mutlu ediyor. Türkçe bayrağını taşıyan, devrimci yazarlarımızı ve sanatçılarımızı da asla unutmayız. Kendi dilimiz olmadan kendimize özgü edebiyatımız, müziğimiz olabilir mi? Dil, kültürün de aynasıdır. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir” dedi.

İlk Türk Dili Kurultayının Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, 26 Eylül 1932'de toplandığını da anımsatan Batur, “Bizler bugün burada, işte o kurultayla yaşama geçen ve Atatürk devrimlerinin en önemli basamaklarından biri olan Dil Devriminin 87. yılını büyük bir onurla kutluyoruz. Türkçemizin kelime dağarcığı, medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak zenginliktedir. Atasözlerinden deyişlere, şiirlerden türkülere kadar Türkçenin her kelimesinde bu ruhun, işleyişin izleri görülür. Bu mücadelede bugün en büyük yoldaşlarımız Atatürkçü ve toplumcu kurumlar, yazarlar ve sanatçılardır. Bu yıl iki değerli isme, Dr. Hidayet Sayın ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı'ya verdiğimiz ‘Türkçeye Emek Ödülü' işte bu büyük mücadele için yapılan küçük bir teşekkürdür" dedi.