İzmir'de 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda 875 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Tire İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Küçük Menderes Çayı yoncalık mevkiinde M.A. ve E.D. isimli şahısların Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şahıslar kenevir bitkilerini sulama yaptıkları esnada yakalandı. Operasyonda 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli M.A. ve E.D. isimli şahıslar, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.