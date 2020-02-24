İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 88 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 88 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, 24 Şubat saat 01.45 ve 03.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar içerisindeki 37 Filistin, 30 Somali, 16 Suriye, 2 Yemen, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.


Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.