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İzmir'de 890 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Karabağlar ve Dikili ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 890 litre kaçak içki ile alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ve Dikili ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 890 litre kaçak içki ile alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.


İzmir'de yasa dışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Karabağlar ve Dikili ilçelerinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesi Yaylakent Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda yaklaşık 780 litre kaçak şarap ele geçirdi. Ekipler, Dikili'nin Salihler Mahallesi'nde yaptığı operasyonda ise yaklaşık 110 litre kaçak şarap ile 110 adet boş içki şişesi ele geçirdi. Toplamda 890 litre kaçak şarabın ele geçirildiği operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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