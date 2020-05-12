İzmir'de açılan AVM'ler kurallara uydu

İzmir'de AVM'lerde denetime çıkan büyükşehir belediyesi ekipleri, 11 Mayıs'tan itibaren açılan 13 alışveriş merkezinin tamamının kurallara uyduğunu gözlemledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde 11 Mayıs'tan itibaren hizmete açılan alışveriş merkezlerini (AVM) korona virüsü önlemleri kapsamında denetlemeye başladı. Açılan 13 alışveriş merkezinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edilen genelgedeki kurallara uyduğu tespit edildi. Henüz kapalı olan yedi alışveriş merkezinin açıldıktan sonra büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetleneceği kaydedildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması nedeniyle 11 Mayıs'ta hizmete açılan alışveriş merkezlerine uymaları gereken kuralları açıklamıştı. Çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak için hazırlanan genelge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda kentteki tüm alışveriş merkezlerinin yönetimlerine tebliğ edilmişti.