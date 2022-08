İzmir'de AK Kadın Zirvesi

kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği “Dünden Bugüne AK Kadın İzmir” programında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “AK Kadınlar, bu ülkenin ayrımsız tüm kadınları için mücadele eder. 2023 ve 2024'te de bu birlik ve enerjiyle millete hizmetin anahtarını elimizde tutacağız ve eminim kadınlarımızın bundaki payı yine büyük olacak” dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın, partinin 21. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği “Dünden Bugüne AK Kadın İzmir” programı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya; AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve Kadın Kollarında görev almış ve almakta olan üyeler katıldı.

Milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda, İzmir'deki ‘AK kadın' yoğunluğuna dikkat çekerken, parti içindeki vefa duygusunun, gayret ve tevazunun kadınların emeği ile çok daha etkili hale geldiğini vurguladı. Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç; Cumhurbaşkanı'nın kendilerine çok güvendiğini ve bu güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade ederken; İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de “21. yılımıza girerken ‘bir olduk, 21 olduk' diyebiliyorsak, davamız yolunda kadını erkeği, genci yaşlısı ile aynı yere yumruk vurabildiğimiz içindir. Bu başarıda, AK kadınlarımızın payı ve gayreti büyüktür. Çünkü AK Parti'de kadının sadece adı yoktur. Bizim bakışımızda kadın; elbette annedir, eştir ancak aynı zamanda siyasetçidir, iş insanıdır, yöneticidir. Hayatın her alanında en aktif şekilde olmalıdır” diye konuştu.

Kadın Kolları'nın yürüttükleri alan çalışmalarındaki performansına vurgu yapan Sürekli, “Pandemi yasakları hariç aralıksız devam ettiğimiz tüm saha çalışmalarımızda kadınlarımız en önde. Gençlik kadrolarımız en önde. Vatandaşlarımıza dokunup safımıza yeni üyeler, yeni dava insanları kazandırırken dünle köprü olmayı sürdürüyoruz. Bu nedenledir ki İzmir'de geldiğimiz nokta çok iyi. Çünkü bizim anlayışımızda, kadın hayatın her alanında olmalıdır. Onun üreten, naif ve sabırlı yanı birleştirici ve yol göstericidir. Bunu 21. yıla giren partimizde düne baktığımızda da görüyoruz, bugün alana çıktığımızda da. Siyasette, nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini de bilemez. Bizim en büyük gücümüz bu bilinçtir ve vefa duygusudur. Kadrolarında kadınlara en çok yer veren, kadının her alanda çaba ve başarısını destekleyen bir davanın gönüllüleri olarak unutmamamız gereken, birliğimizin diriliğimizi getirecek olmasıdır. Kadınlarımıza bakış açımızı çarpıtan ve saptıranlara karşı en güzel cevap, İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde bizimle siyaset yapan, fabrikalarda, okullarda, tarlalarda, atölyelerde bizlerle omuz omuza üreten kadınlarımızın varlığıdır. AK kadınlar, bu ülkenin ayrımsız tüm kadınları için mücadele eder. 2023 ve 2024'te de bu birlik ve enerjiyle millete hizmetin anahtarını elimizde tutacağız ve eminim kadınlarımızın bundaki payı yine büyük olacak” dedi.

“Bugün ben varım, yarın siz”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise dünden bugüne hizmet veren, büyük emekleri olan AK kadınlara teşekkür ederek, “Hepimiz bu davanın sahibiyiz. Bu davaya sahip çıktıkça ne kadar büyüdüğümüzü görüyoruz. Nüfusuna göre en çok kadın üyelik yapan İzmir'imize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak 20 yılda çok eser ortaya koyduk. Bu eserleri, yaptığımız çalışmaları alanda en iyi şekilde birlikte aktaracağız. Siyasetten sanata, eğitimden sağlığa her türlü alan da kadınların izi var. Bugün milletvekili olarak ben varım yarın sizlerden biri olacak. İnşallah 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız. Hep birlikte kadınlarımızın gücünü göstereceğiz” şeklinde konuştu.

İzmir Milletvekili Cemal Bekle de “Bizim söyleyecek sözümüz var. Bizlerin, Türkiye'yi yarınlara taşımak gibi bir sorumluluğu var. Millete verdiğimiz bir sözümüz var. Ne mutlu ki bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan he zaman gurur duydum. İnşallah daha nice yılları da birlikte karşılayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Artık kaybedecek çok şeyimiz var' sözünü hatırlatan İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Bizdeki en önemli meziyet; vefa duygusuna sahip çıkmamız. Bundan dolayı 20 yıldan bu yana iktidardayız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Bizim artık çok kaybedecek şeyimiz var.' Bugün sokağa çıktığımızda, vatandaşlarımızla konuştuğumuzda da görüyoruz. 20 yılda gerçekten çok kazanım elde ettik, çok çalıştık, güzel işler yaptık. En küçük bir zafiyet büyük sıkıntılara neden olur. O yüzden önümüzdeki süreçte büyük bir ciddiyetle çalışacağız” diye konuştu.

“Kadınların destan yazdığı bir tarihe sahibiz”

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi AK Parti'de eski-yeni kavramı yoktur. AK Parti'de görev değişikliği vardır. Ve her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. AK Partili olmak demek memleket sevdalısı olmak demektir, bu ülke için hedefleri, hayalleri olmak demektir, gece gündüz vefakarca, inançla, tevazuu ile çalışmak demektir. Bunların hepsi AK kadınlarımızda var. Çünkü bizim tarihimizde, medeniyetimizde ülkemiz için canını feda etmekten bir an bile düşünmeyen Kurtuluş Savaşında destanlar yazan Nene Hatunlarımız, Tayyar Rahmiyelerimiz, Şerife Bacılarımız var. Yine bizim medeniyetimizde hastaneler kuran, şifahaneler kuran, kütüphaneler kuran vakıf kadınlarımız var. Ve en son gördük ki 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde, Cumhurbaşkanımızın ‘Ben halkın gücü üstünde başka güç tanımıyorum. Topunuz, tüfeğiniz ne varsa gelin. Ben halkım meydanlara çağırıyorum' dediğinde, sokaklar acıkıp tankların önünde duran demokrasi kadın kahramanlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Bu başarı hikayesinin kahramanları AK kadınlardır”

Toplantıyı organize eden ve katılımcılara ev sahipliği yapan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise “Bizler bugün partimizin 21. kuruluş yıldönümünü kutluyorsak, partimizin ve ülkemizin 21 yıllık başarı hikayesinden bahsedebiliyorsak, bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sandık müşahidinden mahalle temsilcimize kadar tüm teşkilatımızın eseridir. Bugün AK Parti'nin yüz yıllarca konuşulacak başarı hikayesinin kahramanları, işte bu salonu dolduran AK kadınlarımızdır. Her sabah çocuğunun geleceği için sokağa düşen, partisine, davasına hizmet ederken çocuğunun büyüdüğünü dahi göremeyen, yeri geldiğinde ailesiyle sofrasına oturamayan ama ülkesinin ve milletinin geleceği için en önde koşan değerli dava kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun. Birlikte yol yürüdüğümüz, yoldaşlık ettiğimiz ve bugün aramızda olmayan ahirete irtihal etmiş olan tüm dava kardeşlerimi de buradan bir kere daha rahmetle şükranla anıyorum” dedi.